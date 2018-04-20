لافروف: موسكو حذرت واشنطن قبل الضربة الثلاثية من اجتياز "الخطوط الحمراء"

موسكو - (أ ش أ):

كشف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا أجرت اتصالات مع الولايات المتحدة على مستوى القيادة العسكرية قبيل الضربات الصاروخية الأميركية الأخيرة على سوريا، مشيرا إلى أن موسكو حذرت واشنطن من أن الضربات على بعض المناطق في سوريا سيكون اجتيازا للخطوط الحمراء.

وقال لافروف - لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الجمعة - "قبل أن تبدأ خطط قصف (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) لسوريا، أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية أنه إذا ألحقت بعض الأعمال القتالية لما يسمى بالتحالف الأمريكي ضررا بالجنود الروس، فإننا سنرد بشكل حازم ودقيق".

وأضاف "أن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية أشار أيضا إلى أن موسكو لن تأخذ بعين الاعتبار الصواريخ نفسها فحسب، بل ومصادر إطلاق هذه الصواريخ أيضا"، مؤكدا أن الاتصالات على مستوى القيادة العسكرية للبلدين أدت إلى أن واشنطن لم تجتاز الخطوط الحمراء.

وفي سياق متصل، أعلن سيرجي لافروف اليوم الجمعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا نظيره الروسي لزيارة واشنطن، خلال اتصال هاتفي، لافتا إلى أن الرئيس الروسي أبدى استعداده للقاء نظيره الأمريكي.