ارتفاع أسعار المحروقات في اليابان بنسبة للشهر الخامس علي التوالي

طوكيو - (د ب أ) :

قالت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، إن أسعار المستهلكين في اليابان ارتفعت بنسبة 0.9% في مارس، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في زيادة للشهر الخامس عشر على التوالي وسط ارتفاع أسعار الطاقة.

وارتفعت أسعار الكيروسين بنسبة 17.3%، وارتفع سعر البنزين بنسبة 7.5% ، وفقاً لوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.

وقالت الوزارة إن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلك، الذي يستثني الأغذية الطازجة، بلغ 100.6نقطة مقابل أساس قدره 100 نقطة لعام 2015.

ولايزال معدل التضخم في شهر آذار/مارس بعيدًا عن هدف 2٪ الذي حدده بنك اليابان المركزي قبل خمس سنوات ، عندما بدأ حملة تخفيف القيود النقدية للتغلب على الانكماش الذي أصاب ثالث أكبر اقتصاد في العالم لأكثر من عقد.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، بدأ محافظ بنك اليابان المركزي، هاروهيكو كورودا، فترة ولاية جديدة مدتها خمس سنوات ، متعهدا بمواصلة سياسته النقدية "المتساهلة للغاية".