مقتل شرطيين ومسلح في ولاية فلوريدا الأمريكية

واشنطن - (د ب أ) :

قتل شرطيان من فلوريدا بالرصاص، الخميس، في كمين على ما يبدو، كما قتل مسلح مزعوم كذلك، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، ولم تتوافر تفاصيل أخرى على الفور.

ووقع إطلاق النار في مدينة ترينتون بولاية فلوريدا. والشرطيان هما نائبان في مكتب مدير شرطة منطقة جيلكريست كاونتي، حسبما أفاد موقع "نيوز 4 جاكس" الإخباري.

وتحدث مكتب مدير شرطة جيلكريست كاونتي على حسابه بموقع تويتر : "مأساة مروعة" ، مضيفًا "لا يوجد مشتبه بهم طلقاء (بعد الهجوم)، وسيتم نشر تحديثات لاحقة".

وقدمت إدارات أخرى للشرطة في فلوريدا تعازيها، فيما قال مكتب مدير شرطة منطقة باسكو كاونتي عبر تويتر: "تلقينا أخبارا فظيعة اليوم من جيلكريست كاونتي. ونود أن نعرب عن تعازينا العميقة إلى اثنين من شرطة جيلكريست كاونتي اللذين قتلا بالرصاص أثناء أداء واجبهما هذا المساء".

تقع ترينتون على بعد 150 كيلومترًا تقريبًا جنوب غرب جاكسونفيل، في فلوريدا .