روسيا تلمح إلى أن بريطانيا قد تكون وراء تسميم سكريبال

موسكو - (أ ف ب):

ألمح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الاثنين، إلى أن لندن قد تكون وراء تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال لان لديها "مصلحة" في هذه القضية بسبب بريكست، والتي تسببت بموجة غير مسبوقة من طرد الدبلوماسيين بين روسيا والغرب.

من جهتها تعتبر لندن أن مسؤولية موسكو في عملية تسميم العميل السابق بواسطة مادة تصيب الأعصاب، والتي أدت إلى أسوأ أزمة دبلوماسية بين موسكو والغرب في السنوات الأخيرة، هي "التفسير الوحيد الممكن" رغم النفي الروسي المتكرر.

في حين يستعد عشرات الدبلوماسيين الروس في الخارج أو الأجانب في موسكو للرحيل، أعاد لافروف الكرة إلى ملعب لندن.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي إن التسميم "قد يكون لصالح الحكومة البريطانية التي كانت في وضع غير مريح لجهة عجزها عن الايفاء بوعودها للناخبين حول شروط بريكست".

وتابع لافروف "قد يكون ذلك ايضا لصالح أجهزة الاستخبارات البريطانية... المعروفة بقدرتها على التحرك مع تصريح بالقتل".

وقال وزير الخارجية ان روسيا لم يكن لديها اي دافع عشية الانتخابات الرئاسية وقبل أشهر قليلة من نهائيات كاس العالم التي تستضيفها لتسميم العميل السابق، الذي أدين بالخيانة قبل ان يدرج اسمه في اطار اتفاق لتبادل السجناء في 2010.

وبحسب لافروف فإن "عمالية متطورة" من النوع الذي قد ينفذه بلد مثل روسيا ضد سيرجي سكريبال لكانت أدت إلى مقتله "على الفور"، في حين أن العميل السابق البالغ الـ66 من العمر نجا وهو في المستشفى في حالة حرجة لكن مستقرة.

وتم تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في 4 مارس على الأراضي البريطانية بمادة للأعصاب تم ابتكارها بحسب لندن في إطار برنامج كيميائي نووي سوفياتي.

وقال مستشفى سالزبري حيث تعالج يوليا سكريبال (33 عاما) أن حالتها تتحسن "بسرعة" واعلنت لندن السبت انها تدرس طلب روسيا السماح بزيارة قنصلية لها.

- "استفزاز صارخ" -

وأعلنت بريطانيا وحلفاؤها ولا سيما الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، طرد أكثر من 150 دبلوماسيا روسيا من أراضيها. كما اعلنت لندن تجميد العلاقات الثنائية.

وردت روسيا باتخاذ تدابير مماثلة وطردت عددا من الدبلوماسيين من هذه الدول واستدعت الجمعة سفراء 23 بلدا لإبلاغهم بالامر.

وأمهل آخر الدبلوماسيين الروس الذين لم يغادروا بعد الدول التي أعلنوا فيها أشخاصا غير مرغوب بهم، حتى اليوم الاثنين للرحيل، ويجري خروجهم من العواصم الغربية وسط تكتم كبير.

وقالت وكالة تاس للأنباء ان الدبلوماسي الروسي الذي طرد من مقدونيا غادر البلاد صباح الاثنين.

واعلن لافروف "عندما لا يملكون أدلة (على تورط موسكو في التسميم) ينتقمون من الدبلوماسيين"، مضيفا ان روسيا ستستمر في تطبيق مبدأ "المعاملة بالمثل" في علاقاتها مع الدول الغربية.

واتهم لافروف بريطانيا والولايات المتحدة وحلفاءهما بـ"الافتقار إلى أبسط قواعد اللياقة" و"اللجوء الى اكاذيب وتضليل اعلامي واضح وصريح".

وبعد طرد 23 دبلوماسيا بريطانيا واغلاق القنصلية البريطانية في سان بطرسبرغ والمركز الثقافي البريطاني في روسيا في 17 مارس طلبت موسكو السبت من لندن خفض عدد الدبلوماسيين باكثر من 50 شخصا للعودة الى "تساو" في البعثات الدبلوماسية.

وقال وزير الخارجية الروسي ان لدى روسيا "الكثير من التساؤلات" حول هذه القضية وان "عدم قدرة بريطانيا على الرد سيعني ان هذا كله ليس سوى اختلاق لا بل استفزاز صارخ".