"العفو الدولية" تطالب ميليشيات الحوثي بإلغاء أحكام الإعدام

لندن (أ ش أ)

طالبت منظمة العفو الدولية، ميليشيا الحوثي الانقلابية، بالكف عن الاستهزاء بالعدالة وإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق المواطنة اليمنية أسماء العميسي، والتوقف عن إصدار هذه الإدانات والأحكام غير الآمنة.

وأكدت المنظمة - وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الخميس - أن أسماء تعيش ظروفا سيئة للغاية في سجنها، مشيرة إلى أن أحكام الإعدام الصادرة بحق أسماء وبعض أقاربها جاءت في أعقاب محاكمة بالغة الجور ، وقد ترقى هذه الانتهاكات إلى جرائم حرب.

وأكدت العفو الدولية أن المحاكمة تظهر ازدراء الميليشيا لأحكام القانون اليمني ، حيث عرضت المتهمين للإخفاء القسري والتعذيب ومنع الاتصال بالعالم الخارجي.

وتواجه أسماء العميسي (22 عاما)، وهي أم لطفلين، حكمًا بالإعدام أصدرته محكمة حوثية في صنعاء نهاية يناير الماضي ، بتهمة تشكيل شبكة تجسس لصالح إحدى الدول.