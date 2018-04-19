نيويورك تايمز: فرص أكبر لإبرام صفقة بين أمريكا وكوريا الشمالية

نيويورك - (أ ش أ)

رأت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية أن تغير موقف كوريا الشمالية إزاء سحب القوات الأمريكية من كوريا الجنوبية كشرط أساسي لنزع السلاح النووي سيؤثر على الخطط العسكرية الأمريكية طويلة المدى في شمال شرق آسيا ، كما سيقلل من تردد واشنطن في إبرام صفقة مع الشمال.

ورصدت الصحيفة - في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس - إعلان الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن تخلي زعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون عن مطالبته بسحب القوات الأمريكية من كوريا الجنوبية كشرط أساسي لنزع السلاح النووي من بلاده.

ونوّهت إلى أنه لطالما طالب هذا البلد المنعزل بسحب أكثر من 28 ألف جندي أمريكي متواجد في كوريا الجنوبية ، عازية تطوير الأسلحة النووية لديها إلى وجود هؤلاء الجنود ، وهو الطلب الذي لم يلق قبولا لدى المفاوضين الكوريين الجنوبيين والأمريكيين.

وأشارت نيويورك تايمز إلى أن العدول عن هذا الطلب لن يكون مفاجئا بالكلية ؛ إذ أنه منذ تسعينات القرن الماضي أخبر مسؤولو كوريا الشمالية واشنطن وسول من حين لآخر أن باستطاعة بيونج يانج العيش مع تواجد عسكري أمريكي في الجنوب إذا وقّعت واشنطن معاهدة سلام وقامت بتطبيع علاقاتها مع كوريا الشمالية.

ورغم ذلك ، رصدت الصحيفة - في ختام تقريرها - أقوال محللين رأوا أنه حتى مع قبول كوريا الشمالية بتواجد عسكري أمريكي في الجنوب ، إلا أنها ربما تطالب بإعادة تشكيله وتقليص حجمه بشكل كبير.