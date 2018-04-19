روسيا: "جبهة النصرة" تحاول إقامة حكم ذاتي في جنوب سوريا

موسكو - (أ ش أ)

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس ، أن روسيا تمتلك معلومات عن محاولات المعارضة السورية ، وخاصة تنظيم جبهة النصرة ، لإقامة منطقة حكم ذاتي في جنوب سوريا بدعم من الولايات المتحدة.

وقالت زاخاروفا - في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "رأيت هذه التعليقات ، يمكنني القول أننا نمتلك هذه المعلومات ، يمكنني القول أنه فعلاً المعلومات التي ذكرتها صحيحة ونحن نرصد هذه التوجهات".