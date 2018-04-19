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روسيا: "جبهة النصرة" تحاول إقامة حكم ذاتي في جنوب سوريا

06:22 م الخميس 19 أبريل 2018
روسيا: "جبهة النصرة" تحاول إقامة حكم ذاتي في جنوب سوريا

ماريا زاخاروفا

موسكو - (أ ش أ)

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس ، أن روسيا تمتلك معلومات عن محاولات المعارضة السورية ، وخاصة تنظيم جبهة النصرة ، لإقامة منطقة حكم ذاتي في جنوب سوريا بدعم من الولايات المتحدة.

وقالت زاخاروفا - في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "رأيت هذه التعليقات ، يمكنني القول أننا نمتلك هذه المعلومات ، يمكنني القول أنه فعلاً المعلومات التي ذكرتها صحيحة ونحن نرصد هذه التوجهات".

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Asha
وزارة الخارجية الروسية جبهة النصرة جنوب سوريا ماريا زاخاروفا
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