الأميرة ريما بنت بندر تشاهد العرض السينمائي الأول في السعودية

القاهرة - مصراوي:

أعلنت وكيلة الهيئة العامة للرياضة السعودية أن السعوديين يعيشون الآن لحظة تاريخية.

وأكدت الأميرة ريما بنت بندر أنها سعيدة لمشاهدتها فيلما سينمائيا في السعودية برفقة ابنها، حسب صحيفة عكاظ السعودية.

وافتتح وزير الثقافة والإعلام السعودي، عواد العواد، أمس الأربعاء 18 أبريل، أول دار سينما في السعودية، بعد 35 عاما من عدم وجودها بالمملكة.

وافتتحت السينما في مركز الملك عبد الله المالي، في العاصمة السعودية الرياض.