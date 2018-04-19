 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

نظام التعليم الجديد ضرب سوريا سد النهضة محمد صلاح العملية الشاملة 2018

الأميرة ريما بنت بندر تشاهد العرض السينمائي الأول في السعودية

01:17 م الخميس 19 أبريل 2018
الأميرة ريما بنت بندر تشاهد العرض السينمائي الأول في السعودية

الأميرة ريما بنت بندر تشاهد العرض السينمائي الأول

القاهرة - مصراوي:

أعلنت وكيلة الهيئة العامة للرياضة السعودية أن السعوديين يعيشون الآن لحظة تاريخية.

وأكدت الأميرة ريما بنت بندر أنها سعيدة لمشاهدتها فيلما سينمائيا في السعودية برفقة ابنها، حسب صحيفة عكاظ السعودية.

وافتتح وزير الثقافة والإعلام السعودي، عواد العواد، أمس الأربعاء 18 أبريل، أول دار سينما في السعودية، بعد 35 عاما من عدم وجودها بالمملكة.

وافتتحت السينما في مركز الملك عبد الله المالي، في العاصمة السعودية الرياض.

الهيئة العامة للرياضة السعودية السعودية الأميرة ريما بنت بندر
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان