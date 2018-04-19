الحياة اللندنية: مصر تعرض على حماس "اتفاق رزمة" لإنهاء الحصار

القاهرة – (مصراوي):

نقلت صحيفة "الحياة" اللندنية، إن مصر تبحث مع وفد حركة "حماس" في القاهرة، إمكانية التوصل إلى "اتفاق رزمة"؛ يشمل المصالحة ورفع الحصار وتبادل الأسرى مع إسرائيل، في وقت وجّهت الحركة رسائل غير مباشرة إلى سلطة الاحتلال لبدء جولة مفاوضات جديدة حول ملف الأسرى عبر الوسيط المصري، وكذلك إلى السلطة الفلسطينية والقاهرة، تبدي فيها استعدادها لتقديم تنازلات في سبيل إنهاء الانقسام، إنما بشروط.

وقالت المصادر إن مصر عرضت على حماس البحث في مخرج لأزمة الحصار؛ وذلك من خلال المصالحة وعودة السلطة إلى إدارة قطاع غزة، وتبادل أسرى مع إسرائيل.

وزار وفد مصري قطاع غزة الأسبوع الماضي، عقب تفجّر مسيرات العودة التي تطالب بإنهاء الحصار المتواصل على القطاع منذ 11 عاماً، وبحث مع حماس في المخارج الممكنة، كما وجّه دعوة إلى وفد من الحركة لزيارة القاهرة وعقد لقاءات تفصيلية مع وفد مصري رفيع في شأن إنهاء الحصار من خلال المصالحة وإجراء عملية تبادل مع إسرائيل.

وقالت المصادر لـ"الحياة"، إن إسرائيل القلقة من تواصل مسيرات العودة، تبدي استعدادها لتقديم تسهيلات كبيرة بخصوص الحركة من وإلى قطاع غزة، في حال عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع.

وأفادت بأن مصر ترى أن المصالحة وإنهاء الانقسام وعودة السلطة إلى القطاع هو الطريق الوحيد لحلحلة الأزمات القائمة، وفي مقدّمها الحصار، كما وترى مصر أيضًا أن التسهيلات الإسرائيلية في قطاع غزة مرتبطة إلى حد كبير بإجراء عملية تبادل أسرى، ذلك أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو سيواجه صعوبات في حال إدخال تسهيلات على الحركة في غزة قبل حل مشكلة جثث الجنود الإسرائيليين المحتجزة في القطاع.

وتواجه مصر صعوبات في إنهاء الانقسام بين حماس والسلطة الفلسطينية، إذ تطالب السلطة بتسلم الحكم بصورة كاملة في قطاع غزة، فيما تطالب الحركة بالشراكة.

ولفتت المصادر إلى أن مصر تحاول إقناع حماس بالموافقة على شروط السلطة في شأن تمكين الحكومة.

وأشارت الصحيفة، أن مسؤول فلسطيني رفيع قال إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبلغ مصر بأن السلطة ستتكفل بإيجاد حل للمشكلة المالية للموظفين الذين عيّنتهم حماس لكنه لن يقبل ببقائهم في مواقعهم.

وقال: "أبلغنا مصر بأن السلطة تدفع حالياً 120 مليون دولار في قطاع غزة، وأنها مستعدة لزيادة المبلغ إلى 150 مليون لتوفير حل للمشكلة المالية للموظفين الذين عيّنتهم حماس، شرط أن تتسلم كامل مؤسسات ومرافق الحكم في غزة من دون أي شروط أو قيود من أي نوع".

إلى ذلك، وجّه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية رسالة غير مباشرة إلى إسرائيل لبدء جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة، عبر الوسيط المصري، لتبادل الأسرى.

وأكد هنية في خطاب بثته قناة "الأقصى" الفضائية التابعة لحماس ليل الثلاثاء- الأربعاء، أن الحركة مستعدة لتحقيق صفقة تبادل للأسرى عبر طرف ثالث وسيط، وأن لديها ما يمكن أن يحقق الأمنية العظيمة التي ينتظرها شعبنا وأحرار العالم جميعًا في إشارة إلى احتجاز أربعة جنود إسرائيليين يمكن من خلال صفقة تبادل، إطلاق آلاف الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال.

ووجّه هنية رسالة مزدوجة إلى السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس، ومصر، تفيد بأن حماس مستعدة لتقديم تنازلات في سبيل إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، شرط أن تقدّم حركة فتح وعباس تنازلات فيما يتعلق بالمجلس الوطني الفلسطيني.