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أكثر من 100 مستوطن يقتحمون الأقصى بحراسة الاحتلال الإسرائيلي

09:10 ص الخميس 19 أبريل 2018
أكثر من 100 مستوطن يقتحمون الأقصى بحراسة الاحتلال الإسرائيلي

رام الله (أ ش أ):

اقتحمت مجموعة من المستوطنين صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال شهود عيان إن أكثر من 100 مستوطن حتى الآن اقتحموا باحات الأقصى، وسط محاولات متكررة لأداء طقوس وصلوات تلمودية فيه.

ويتعرض الأقصى لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال بشكل شبه يومي، في محاولة لفرض مخطط تقسيمه زمانيا ومكانيا كما حدث في المسجد الإبراهيمي بالخليل جنوب الضفة الغربية.

هذا المحتوى من

Asha
رام الله الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك

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