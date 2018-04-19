قوات كردية في شمال سورية تعلن توقيف ألماني على صلة بهجمات 11 سبتمبر

بيروت (د ب أ):

أكدت مصادر كردية اليوم الخميس أن قوات كردية في شمال سورية تمكنت من توقيف الجهادي الألماني السوري الأصل محمد حيدر زمار، الذي يعتقد أنه ساعد في التخطيط لهجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر من عام 2001 .

وقال مصدر رفيع من وحدات حماية الشعب الكردية،طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه "جرى توقيف زمار قبل أيام قليلة في شمال سورية بعد مراقبة مكثفة".

وأكد مصدر عسكري كردي آخر أن زمار، الذي ينتمي الآن لتنظيم داعش، محتجز في مكان آمن ويقوم الأسايش (الأمن الكردي) باستجوابه.

وقال المصدر إن زمار محتجز في مقر للمخابرات الكردية قرب الرقة.

ولد زمار في حلب عام 1960 ويعتقد أنه كان يعمل في التجنيد لصالح تنظيم القاعدة، وأنه توصل إلى عدد ممن نفذوا هجمات 11 أيلول/سبتمبر من عام 2001 في الولايات المتحدة.

وانتقل زمار إلى ألمانيا في سن العاشرة، وانضم لتنظيم القاعدة في سن صغير.

وكان جرى توقيفه عام 2001 في المغرب بمساعدة عملاء أمريكيين. وبدلا ترحيله إلى الولايات المتحدة، تم تسليمه العام التالي إلى سورية التي عاقبته بالسجن 12 عاما لكونه عضوا في جماعة "الإخوان المسلمين" التي كانت محظورة في سورية.

ووفقا لنشطاء سوريين، أطلقت الحكومة السورية سراحه عام 2013 في إطار صفقة لتبادل السجناء مع مسلحين إسلاميين.