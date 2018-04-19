"القراءة ، إنها حق".... شعار يرفعه اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف

القاهرة "أ ش أ":

تحيي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة " اليونسكو" يوم 23 أبريل الجاري اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف 2018، تحت شعار "القراءة ، إنها حق" حيث أنها فرصة لزيادة الوعي العام بالكتب والقراءة والإشادة بالكتاب في مجال صناعة الكتاب أو المحترفين أو المتطوعين؛ كما أنها ستكون فرصة للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وستحتفل اليونسكو باختيار العاصمة اليونانية أثينا كعاصمة عالمية للكتاب لعام 2018، حيث وقع الاختيار على أثينا بسبب الجودة الاستثنائية لبرنامج الأنشطة الذي وضعته والمدعوم من قبل جميع الجهات الفاعلة في مجال الكتاب.

حيث تتضمن الأنشطة المقترحة مجموعة من اللقاءات مع الكتاب والمترجمين والمصورين بالإضافة إلى مجموعة من الحفلات الموسيقيّة والمعارض الموضوعية والجلسات الشعرية وورشات عمل مخصصة للعاملين في مجال النشر.

وتهدف هذه الأنشطة إلى جعل الكتب متاحة لكل المواطنين بمن فيهم المهاجرون واللاجئون.

كما أكد أعضاء اللجنة الاستشارية على غنى البنى التحتية الثقافية في المدينة وخبرتها في تنظيم الأنشطة الدولية.

وتلتزم المدينة التي يتم اختيارها كل عام لتكون العاصمة العالمية للكتاب بالترويج للكتب والقراءة، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج أنشطة لمدة عام ابتداء من اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف بتاريخ 23 أبريل.