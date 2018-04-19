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إدارة الطيران الأمريكية تعلن فحص 220 محرك طائرة بعد تحطم نافذة ومقتل راكبة

07:37 ص الخميس 19 أبريل 2018
إدارة الطيران الأمريكية تعلن فحص 220 محرك طائرة بعد تحطم نافذة ومقتل راكبة

واشنطن "أ ش أ":

أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أنها طلبت فحص نحو 220 محرك طائرة بعدما قال محققون إن شفرة مروحة مكسورة تسببت في انفجار محرك طائرة تابعة لشركة ساوث وست إيرلاينز، ما أدى إلى تحطم نافذة ومقتل راكبة.

ويتطلب الأمر إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية خلال الشهور الستة المقبلة على شفرات مراوح جميع المحركات (سي.إف.إم56-7بي) التي كانت بطائرات عدد من الرحلات الجوية.

وقال روبرت ساموالت رئيس هيئة سلامة النقل، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية إن الأمر بدأ بانفصال إحدى شفرات المروحة الأربع والعشرين عن مكانها، مضيفا أنه لا يمكنه حاليا أن يحدد ما إن كان الحادث يشير إلى مشكلة في طائرات البوينج (737-700).

ويعتبر هذا أول حادث طيران يلقى فيه أحد مصرعه بالولايات المتحدة منذ 2009.

وانفجر المحرك (سي.إف.إم56) برحلة شركة ساوث وست إيرلاينز رقم 1380 فوق بنسلفانيا يوم /الثلاثاء/ الماضي، بعد نحو 20 دقيقة من اقلاع الطائرة من مطار لاجارديا في نيويورك متجهة إلى دالاس وعلى متنها 149 شخصا.

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واشنطن إدارة الطيران الأمريكية الرحلات الجوية

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