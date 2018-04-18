أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الموريتانية يؤدون اليمين الدستورية

نواكشوط (د ب أ)

أدى أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات في موريتانيا، مساء اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية لتولي مهامهم رسميًا بعد ساعات على تعيينهم بمرسوم رئاسي.

وقد أشرف رئيس المجلس الدستوري الصغير ولد امبارك، على تأدية أعضاء لجنة تسيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لليمين الدستورية.

ودعا رئيس المجلس الأعضاء الأحد عشر كلا على حدة إلى أداء اليمين الدستورية.

ومن المقرر أن تشرف هذه اللجنة على الانتخابات البلدية والبرلمانية والجهوية قبل نهاية العام الحالي والانتخابات الرئاسية في 2019.