 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

نظام التعليم الجديد ضرب سوريا سد النهضة محمد صلاح العملية الشاملة 2018

أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الموريتانية يؤدون اليمين الدستورية

11:15 م الأربعاء 18 أبريل 2018
أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الموريتانية يؤدون اليمين الدستورية

اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الموريتانية

نواكشوط (د ب أ)

أدى أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات في موريتانيا، مساء اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية لتولي مهامهم رسميًا بعد ساعات على تعيينهم بمرسوم رئاسي.

وقد أشرف رئيس المجلس الدستوري الصغير ولد امبارك، على تأدية أعضاء لجنة تسيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لليمين الدستورية.

ودعا رئيس المجلس الأعضاء الأحد عشر كلا على حدة إلى أداء اليمين الدستورية.

ومن المقرر أن تشرف هذه اللجنة على الانتخابات البلدية والبرلمانية والجهوية قبل نهاية العام الحالي والانتخابات الرئاسية في 2019.

موريتانيا اللجنة الوطنية المستقلة اداء اليمين الدستورية

الخبر التالى:

مجلس اللوردات البريطاني يدعم تعديلًا لمشروع قانون حول "البريكست"
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان