ترامب: ما تقوم به ستورمي دانيلز "احتيال"

(مصراوي)

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، في أول تعليقات مباشرة بعد الفضيحة التي أثارتها الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز، إن ما تقوم به دانيلز احتيال كامل بخداعها لوسائل الإعلام، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

وبعد يوم من نشر دانيلز رسمًا تقريبيًا لرجل تقول إنه هددها قبل سنوات في موقف للسيارات في لاس فيجاس، وحذرها من الحديث عن علاقتها بالرئيس، قال ترامب في تغريدة: "رسم تقريبي بعد سنوات لرجل ليس له وجود".

وتخوض دانيلز معركة قضائية مع مايكل كوهين محامي ترامب، بشأن حصولها على 130 ألف دولار، في إطار اتفاق في عام 2016 في مقابل التزامها الصمت بشأن علاقة جنسية بينها وبين ترامب قبل عشرة أعوام.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الرئيس الأمريكي قوله: "إنه احتيال كامل، تخدع (دانيلز) وسائل الأخبار الكاذبة ولكن هم يعلمون ذلك".

وعرضت دانيلز البالغة من العمر 39 عامًا ومحاميها مايكل أفناتي، مكافأة 100 ألف دولار للحصول على أي معلومات عن الرجل غير معروف الهوية.

وفي مقابلة مع شبكة "ايه بي سي" الإخبارية، قالت الممثلة واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد انها تقاضي ترامب لأنها سئمت من التعرض للمضايقات.

وقالت دانيلز "سئمت من تعرضي للتهديد، ومن السعي إلى تخويفي ومن القول إنهم يريدون تدمير حياتي ويأخذون كل أموالي ومنزلي".

وتسعى الممثلة الإباحية إلى إلغاء اتفاق حول السرية وقعته مع المحامي لضمان صمتها حول علاقة أقامتها مع ترامب الذي ينفي تماما معرفته بها وينكر أنه قضى معها ليلة عام 2006.

وقدم لها كوهين 130 ألف دولار قبل انتخابات 2016 وقال إن المبلغ من أمواله الخاصة وأن الرئيس لم يكن على علم بذلك.

وفي مقابلة في 25 مارس، قالت الممثلة إنها تلقت تهديدات من المحيطين بترامب، متحدثة عن أمر يعود الى العام 2011.