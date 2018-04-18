منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: فريق معاون للمفتشين الدوليين تعرض لإطلاق نار في سوريا

أمستردام (د ب أ)

ذكر مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أوزومجو اليوم الأربعاء، أن فريق الأمم المتحدة، الذي كان يتأهب للقيام بعملية تأمين موقع كان قد شهد هجوما بالأسلحة الكيميائية في سوريا، تعرض لإطلاق نار.

وقال أوزومجو، إن فريق الأمم المتحدة كان يعد المنطقة حتى يمكن لمفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بدء عملهم، مضيفًا أن عبوة ناسفة استخدمت أيضًا في الهجوم.

وكان فريق التفتيش التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وصل إلى دمشق يوم السبت، بهدف التحقيق في هجوم مزعوم بالأسلحة الكيميائية في السابع من أبريل الجاري، خلف أكثر من 40 قتيلًا مدنيًا في بلدة دوما، وهي بلدة كانت المعارضة تسيطر عليها سابقا وهي قريبة من دمشق.