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أهم التصريحات في 24 ساعة: واشنطن فشلت في الدبلوماسية فلجأت إلى التخويف

12:15 ص الأربعاء 18 أبريل 2018
أهم التصريحات في 24 ساعة: واشنطن فشلت في الدبلوماسية فلجأت إلى التخويف

إعداد – محمد الصباغ:

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الولايات المتحدة الأمريكية لجأت إلى أساليب التخويف والعقوبات بعد فشلها الدبلوماسي أمام روسيا، وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن المملكة عرضت إرسال قوات من التحالف الإسلامي إلى سوريا، وصرح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن الحركة مستعدة لصفقة تبادل للأسرى جديدة مع إسرائيل.

ماريا زاخاروفا الولايات المتحدة الأمريكية عادل الجبير إسماعيل هنية حركة حماس

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