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احتجاز الرئيس السابق لاتحاد السباحة المجري للاشتباه في تورطه بجريمة قتل

12:18 ص الأربعاء 18 أبريل 2018
احتجاز الرئيس السابق لاتحاد السباحة المجري للاشتباه في تورطه بجريمة قتل

بودابست - (أ ش أ)

أعلنت الشرطة المجرية أنها استجوبت واحتجزت الرئيس السابق لاتحاد السباحة المجري، تاماس جيارفاس، للاشتباه في تورطه بمقتل رجل أعمال في تسعينيات القرن الماضي.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء، عن الشرطة المجرية قولها: إن جيارفاس يُشتبه في إعطائه الأوامر بقتل "جانوس فينيو" بإطلاق النار عليه عند توقف سيارته في إشارة مرور في العاصمة بودابست في فبراير 1998.

يُشار إلى أن جيارفاس، البالغ من العمر 69 عاماً، ترأس اتحاد السباحة المجري في الفترة ما بين 1993-2006، وكان فينيو أحد رجال الإعلام المعروفين في المجر آنذاك.

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Asha
الشرطة المجرية اتحاد السباحة المجري جريمة قتل
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