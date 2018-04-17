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المختطفون الأمريكيون في كوريا الشمالية على جدول محادثات واشنطن وبيونجيانج

08:41 م الثلاثاء 17 أبريل 2018
المختطفون الأمريكيون في كوريا الشمالية على جدول محادثات واشنطن وبيونجيانج

واشنطن - (أ ش أ)

صرّح مسؤول في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، بأن الأمريكيين الثلاثة المعتقلين في كوريا الشمالية سيكونون على جدول محادثات المسئولين الأمريكيين ونظرائهم من كوريا الشمالية خلال المحادثات المقبلة.

ونقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية عن مدير قسم آسيا في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، ماثيو بوتينجر، قوله "حقيقة أن هناك ثلاثة أمريكيين محتجزين بصورة غير قانونية في كوريا الشمالية هو أمر يشغل أذهان كل الأمريكيين الذين يخدمون في هذه الإدارة حالياً"، مشيراً إلى أن هذا الأمر يحتل أهمية كبيرة في العلاقات بين حكومتي البلدين.

هذا المحتوى من

البيت الأبيض واشنطن بيونجيانج

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