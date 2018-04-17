الاتحاد الأوروبي يؤكد فشل تركيا في سعيها للحصول على عضويته

بروكسل - (أ ش أ)

أكد الاتحاد الأوروبي أن تركيا فشلت في إحراز تقدم في سعيها للانضمام إلى الاتحاد، كما أنها تراجعت عن جعل قوانينها متماشية مع معايير الاتحاد.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن المفوضية الأوروبية - التي تراقب محادثات انضمام الدول إلى الاتحاد - أكدت أن أنقرة تواصل قمع المعارضين ووسائل الإعلام، مشيرة إلى أنه "لم يتم تحقيق أي تقدم" فيما يتعلق بمحاربة الفساد.

ودعا الاتحاد الأوروبي، تركيا إلى رفع حالة الطواريء التي فرضتها بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في يوليو 2016.

وأشار إلى أن الإجراءات التي تُنفذ على نطاق واسع وبطريقة جماعية وغير مناسبة بموجب حالة الطواريء، مثل عمليات الفصل والاعتقال والاحتجاز، ما زالت تثير مخاوف خطيرة.

وكانت تركيا قد بدأت في محادثات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2005، إلا إن المفاوضات ظلت متوقفة خلال السنوات الأخيرة.