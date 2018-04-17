الجمعية الوطنية الفرنسية توافق على خطط ماكرون لإصلاح "السكك الحديد"

باريس (د ب أ)

وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب) اليوم الثلاثاء، على خطط الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" لإصلاح نظام السكك الحديد في البلاد، بأغلبية 454 صوتًا مقابل 80 صوتًا.

أثارت الخطط سلسلة إضرابات عمالية مما أدى إلى اضطراب شديد في حركة القطارات، في حين نظم العمال إضرابا لمدة يومين من كل 5 أيام عمل منذ الأسبوع الماضي ويعتزمون مواصلة الإضرابات حتى نهاية يونيو المقبل.

كان "ماكرون" قال الأسبوع الماضي إنه مصر على "استكمال الطريق حتى نهايته" لتنفيذ خططه الرامية إلى فتح قطاع السكك الحديدية الفرنسي أمام المنافسة وإنهاء شروط التوظيف الخاصة التي يتمتع بها عمال السكك الحديد بالنسبة للعمال الجدد.

وقال إن ألمانيا أجرت إصلاحات مماثلة مما أدى إلى تحسن السكك الحديدية فيها، في حين لم يتأثر العاملون الحاليون بتغيير شروط العمل.

وقد انضم حزب "الجمهوريون" المعارض الذي يمثل يمين الوسط إلى حزب "الجمهورية إلى الأمام" الذي يقوده الرئيس ماكرون في التصويت لصالح الخطط.

وقال "جان ماري سيرميه" النائب عن حزب الجمهوريين إن حزبه وافق على الخطط الرامية إلى خلق المنافسة في قطاع السكك الحديدية، رغم أنه يرى أن القانون المقترح ضعيف للغاية.

في المقابل قال "هربرت وولفرنك" النائب عن الحزب الشيوعي المعارض إن المستهلكين تعلموا من تحرير قطاع الخدمات البريدية والغاز والكهرباء أن المنافسة لا تؤدي إلى تقليل الأسعار ولا إلى زيادة جودة الخدمة.

وأضاف أن إنهاء شروط توظيف عمال السكك الحديدية هو "عدوان طبقي بدون أي فوائد اجتماعية ولا اقتصادية"

ومن المقرر رفع مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه معسكر يمين الوسط للتصويت عليه بشكل نهائي.