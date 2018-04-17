3000 شخص يتظاهرون في أثينا احتجاجًا على ضرب سوريا

أثينا (د ب أ)

تظاهر نحو 3000 شخص اليوم الثلاثاء، في العاصمة اليونانية أثينا احتجاجًا على الضربة العسكرية التي وجهتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لسوريا فجر يوم السبت الماضي.

ودعا إلى المظاهرة نقابة (بي ايه إم إي) الشيوعية ومنظمات يسارية أخرى.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال ضابط شرطة يوناني إن " الاحتجاج سار بشكل سلمي".

يذكر أن المنظمات اليسارية والحزب الشيوعي اليوناني ينظمون منذ يوم السبت الماضي احتجاجات من هذا النوع في اليونان.

كانت الدول الغربية الثلاثة شنت مطلع الاسبوع الجاري ضربة عسكرية على منشآت في سوريا، وذلك ردا على هجوم يُحْتَمَل أن يكون قد تم بالأسلحة الكيماوية في دوما بالغوطة الشرقية.

وكانت حكومة رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس أعلنت يوم الجمعة أنها لن تشارك في مثل الأعمال.