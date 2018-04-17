منظمة الصحة العالمية تنفي إرسال وفد إلى مدينة دوما في سوريا

موسكو - (أ ش أ)

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، عدم إرسال أية طواقم إلى مدينة (دوما) السورية، نافية صحة التقارير الإعلامية عن وصول ممثلين عن المنظمة إلى المدينة.

وقال طارق جساريفيتش المتحدث باسم المنظمة، وفقا لوكالة الأنباء الروسية (تاس) "ليس هناك طاقم من منظمة الصحة العالمية متجه إلى دوما"، نافيا صحة التقارير الإعلامية بشأن وصول وفد من المنظمة الدولية المدينة السورية بصحبة وزير الصحة السوري نزار يازجي.

وكانت المنظمة قد طالبت، في وقت سابق، بتمكينها من الوصول إلى مدينة (دوما) في الغوطة الشرقية بريف دمشق؛ للوقوف على الأوضاع الصحية هناك، والوصول إلى ضحايا هجوم كيماوي يُحتمل أن يكون قد وقع هناك في وقت مبكر من هذا الشهر.