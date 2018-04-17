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روسيا: العثور على مختبرات للمسلحين لتصنيع السلاح الكيميائي في دوما

05:51 م الثلاثاء 17 أبريل 2018
روسيا: العثور على مختبرات للمسلحين لتصنيع السلاح الكيميائي في دوما

موسكو - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إنه تم العثر على مختبرات للمسلحين في مدينة دوما السورية لإنتاج الأسلحة الكيميائية، مؤكدة أنه وجد في المختبر مكونات لإنتاج السلاح الكيماوي.

وقال ممثل قوات الدفاع الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في سوريا ألكسندر روديونوف - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - " إنه أثناء تفتيش مدينة الدوما تم اكتشاف مختبر كيميائي ومخزن للمواد الكيميائية".

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت - في وقت سابق - أن بعثة منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية تستطيع العمل بحرية وبدون أي عائق في مدينة دوما.. منوها بأنها على استعداد لضمان أمن البعثة.

هذا المحتوى من

Asha
موسكو روسيا تصنيع السلاح الكيميائي مدينة دوما سوريا

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