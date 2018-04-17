اتهامات لرئيس رومانيا الأسبق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

بوخارست - (أ ش أ)

وجه الادعاء العام في رومانيا، اليوم الثلاثاء، تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية لرئيس البلاد الأسبق إيون إيليسكو على خلفية دوره في الأحداث الدامية خلال الثورة ضد الشيوعية عام 1989 .

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية، "أن إيليسكو حضر بمكتب النائب العام اليوم؛ لسماع التهم الموجهة إليه"، مضيفة: "أنه لم يعلق على أي منها " .

وأوضحت سلطات الادعاء أن إيليسكو - الذي كان الجيش تحت إمرته خلال الثورة - فشل في منع (الحالات العديدة) التي قتل فيها أشخاص دون داع، كما قتل 1104 أشخاص خلال الثورة معظمهم بعدما تولى إيليسكو في أعقاب الإطاحة بالرئيس نيكولاي تشاوتشيسكو.

يشار إلى أن الرئيس كلاوس يوهانيس قد وافق الأسبوع الماضي على طلب بمقاضاة إيليسكو ورئيس الورازء الأسبق بيتر رومان ونائب رئيس الوزراء الأسبق جيو فويكان فويكوليسكو.