بوتين لـ ميركل: الضربات الغربية على سوريا تنتهك القانون الدولي

موسكو- (د ب أ):

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن الغارات الجوية الغربية على سوريا "تنتهك بصورة فادحة قواعد القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة".

ووفقا لبيان للكرملين، فقد أكد بوتين لميركل في اتصال هاتفي على أن الهجمات ألحقت أضرارا بالغة بعملية السلام في سوريا.

في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا "ستواصل العمل جاهدة من أجل احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها".

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن لافروف القول إن التصعيد الأخير جراء التدخل الغربي في الحرب الأهلية في سورية يؤثر سلبا على "نظام العلاقات الدولية برمته".