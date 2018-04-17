ماكرون يدعو لإنشاء برنامج أوروبي لتمويل السلطات التي تأوي اللاجئين

باريس- (د ب أ):

دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إلى إنشاء برنامج أوروبي لتمويل السلطات المحلية التي تأوي اللاجئين وتعمل على دمجهم.

وفي كلمة له أمام البرلمان الأوروبي، أشاد ماكرون بالتكامل الأوروبي، باعتباره السبيل الوحيد لاستعادة السيادة، لمواجهة التحديات العالمية، مثل الهجرة والتغير المناخي والاقتصاد الرقمي المتنامي، ونمو القوى الاستبدادية.

وقال ماكرون للنواب الأوروبيين: "في هذا العالم وفي هذه اللحظة العصيبة، أعتقد بشدة أن الديمقراطية الأوروبية، هي الفرصة الافضل بالنسبة لنا".

وأوضح الرئيس الفرنسي أن البرلمان الأوروبي يجب أن يحرز تقدما بشأن قضايا الهجرة والضرائب الرقمية والإصلاح في منطقة اليورو، قبل نهاية فترته الحالية في عام 2019.

وقال إنه يجب "تحرير الجدل المسموم" بشأن إعادة نقل اللاجئين من الدول التي تضم أعداد كبيرة من اللاجئين، إلى الدول الأقل تأثراً بحركات الهجرة، إلى جانب قوانين دبلن المثيرة للجدل بالنسبة للاتحاد الأوروبي، والتي تقول إن الدولة التي وصل إليها طالب اللجوء في البداية، مسؤولة عن التعامل مع طلب اللجوء.

ولكن يجب على البرلمان أيضا "تجاوز هذا الجدل، من خلال بناء التضامن الداخلي والخارجي، الذي تحتاجه قارتنا الأوروبية"، بحسب ماكرون.

وقال: "لذلك أقترح إنشاء برنامج أوروبي لتقديم مساعدة مالية مباشرة للسلطات المحلية التي تستضيف اللاجئين وتعمل على دمجهم".

وأكد ماكرون أنه يجب أن يوافق البرلمان أيضا على اقتراح مؤقت بشأن فرض الضرائب على الشركات الرقمية الكبرى، "لوضع حد لأكثر التجاوزات المروعة".

ويجب بحلول عام 2019، وضع خارطة طريق لإصلاح منطقة اليورو، وهو ما يشمل توفير "قدرات ميزانية لصالح الاستقرار والتقارب".