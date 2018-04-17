ستة قتلى في اشتباكات بين "إرهابيين" والحرس الثوري الإيراني

(أ ف ب):

قتل ثلاثة "إرهابيين" وثلاثة من عناصر قوات الأمن الإيرانية في اشتباكات وقعت ليل الاثنين الثلاثاء في منطقة بجنوب شرق إيران عند الحدود مع باكستان، على ما أفادت وكالة إرنا الرسمية، اليوم الثلاثاء.

ونقلت إرنا أن "زمرة إرهابية هاجمت انطلاقا من الأراضي الباكستانية عند الساعة 1,30 ( 21,00 ت غ) برج المراقبة لقوات الأمن الداخلي في منطقة ميرجاوه" الحدودية على مسافة 75 كلم إلى جنوب شرق زاهدان، مركز محافظة سيستان وبلوشستان.

وأضافت أن "قوات هذا المقر تصدت بحزم لهجوم الإرهابيين" ما أدى إلى اندلاع "اشتباكات عنيفة" بين قوات حرس الحدود وعناصر المجموعة، مشيرة إلى مقتل "ثلاثة من الإرهابيين" واثنين من قوات حرس الحدود وعنصر من قوات برج المراقبة.

وسبق أن اتهمت إيران باكستان بدعم مجموعة "جيش العدل" الإسلامية التي تتهمها طهران بالارتباط بتنظيم القاعدة وبتنفيذ العديد من العمليات المسلحة في سيستان بلوشستان.

وتضم منطقة سيستان بلوشستان اقلية سنية كبيرة في ايران حيث أكثر من 90 بالمئة من السكان من الشيعة. وهي تشهد باستمرار اشتباكات وعمليات مسلحة دامية تنفذها مجموعات سنية متطرفة، وكذلك مهربو مخدرات.

وشهدت هذه المحافظة بين 2005 و2010 حركة تمرد نفذتها مجموعة "جند الله" السنية غير أن أنشطة المجموعة توقفت بعد إعدام زعيمها عام 2010.