البيت الأبيض: لا قرار بفرض عقوبات جديدة على روسيا

واشنطن- (أ ف ب):

أعلن البيت الأبيض، الاثنين، أن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات جديدة بحق روسيا لكنها لم تتخذ قرارا بذلك بعد.

وكانت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي قالت، الأحد، إن وزير الخزانة ستيف منوتشين سيعلن عقوبات جديدة اعتبارا من الاثنين إلا أن المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز لم تؤكد ذلك.

وصرحت ساندرز "ندرس فرض عقوبات جديدة على روسيا وسيتم اتخاذ قرار في هذا الصدد قريبا"، مضيفة "نحن في مرحلة التقييم لكن ليس هناك ما نعلنه الآن".

إلا أن هايلي كانت واضحة وأعلنت أنه سيتم فرض عقوبات مرتبطة بدعم روسيا بحسب تعبيرها للبرنامج العسكري الكيماوي لسوريا.

وذكرت هايلي في مقابله مع شبكة "فوكس نيوز" أن واشنطن فرضت عقوبات عدة على موسكو حول مجموعة من الملفات، وأشارت إلى "عقوبات متواصلة كما سترون أيضا الاثنين".

كذلك أوضحت هايلي لشبكة "سي بي اس" أن واشنطن ستتخذ اجراءات ضد موسكو وطهران الداعمتين لنظام بشار الأسد، مضيفة "سترون ان العقوبات على روسيا" سيتم اعلانها.

ومضت تقول إن منوتشين "سيعلن هذه العقوبات اعتبارا من الاثنين اذا لم يكن قد قام بذلك وستستهدف بشك مباشر مختلف المؤسسات التي تعمل على تجهيزات مرتبطة بالاسد واستخدام أسلحة كيميائية"، ملمحة إلى أن الأمر يمكن أن يتعلق بعقوبات محددة الأهداف ضد شركات روسية.

وأحال مسؤولون في وزارة الخارجية والخزانة الصحفيين الذين سألوهم بعدها حول العقوبات إلى البيت الأبيض.