مسؤولة أمريكية عن الهجوم على سوريا: ترامب تصرف وكأنه فوق القانون

كتبت- هدى الشيمي:

ما يزال قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجومًا على سوريا، يواجه انتقادات لاذعة داخل بلاده، إذ أعرب عدد من السياسيين الديمقراطيين، والناشطين السياسيين والفنانين رفضهم لهذا الهجوم، وكانت أخرهم نانسي بيلوسي، زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي.

وحسب موقع بريتبارت، فإن بيلوسي أخبرت الصحفيين في مدينة فرانسيسكو، الأحد الماضي، أن ترامب تصرف وكأنه فوق القانون، عندما أصدر أوامر، الجمعة الماضية، بشن هجومًا على مصانع و مراكز أبحاث لإعداد أسلحة كيماوية في سوريا.

ووفقا لصحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل، فإن بوليسي قالت إن ترامب أساء استخدام تصريح الكونجرس لعام 2001، باستخدام القوة العسكرية ضد الإرهابيين لشن الهجوم على سوريا، وقالت إن الرئيس الأمريكي لا يستطيع أن يتصرف ضد سوريا دون موافقة الكونجرس.

وأصدر الرئيس الأمريكي أمرًا لقواته العسكرية باستهداف بعض المنشآت المدنية والعسكرية في دمشق وخارجها، بالتعاون مع القوات البريطانية والفرنسية، ردًا على الهجوم الكيماوي المزعوم على مدينة دوما، بالغوطة الشرقية، والذي ترى حكومات الدول الثلاثة أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد كان ورائه.

وذكر بريتبارت إن بوليسي كانت دائمًا واحدة من أشد المعارضين لإجراء أي تحرك عسكري ضد نظام بشار الأسد.

وفي عام 2007، بعد توليها منصب المُتحدث باسم البيت الأبيض، سافرت بوليسي إلى سوريا من أجل مقابلة الأسد شخصيًا، ووقعت المقابلة في الوقت الذي سيطر فيه الإحباط على إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش، بسبب عدم بذل سوريا لأي جهود لمنع الإرهابيين من دخول العراق.

يُذكر، أن بوليسي والعديد من زملائها الديمقراطيين سافروا إلى سوريا للإعراب عن احتجاجهم على اتخاذ أي قرار عسكري ضد الأسد، وللتأكيد على ضرورة إنهاء النزاع عبر الحلول الدبلوماسية.

وأشار بريتبارت، إلى أن وزير الخارجية السابق جون كيري سافر أيضا إلى سوريا، وسعى جاهدًا للوصول إلى حل دبلوماسي من أجل إنهاء الصراع، كما أنه توصل إلى اتفاق مع الحكومة الروسية كان من المفترض به تدمير كافة الأسلحة الكيماوية التي تملكها دمشق.