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البنتاجون: لا يوجد نشاط عسكري أميركي بحمص السورية

01:25 ص الثلاثاء 17 أبريل 2018
البنتاجون: لا يوجد نشاط عسكري أميركي بحمص السورية

البنتاغون

وكالات

قالت وزارة الدفاع الأمبركية بنتاغون إنه لا توجد تقارير عن أنشطة عسكرية أميركية في حمص السورية، وذلك بعدما ذكر التلفزيون السوري أن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم صاروخي استهدف قاعدة الشعيرات الجوية في حمص في ساعة متأخرة من مساء اليوم الاثنين.

وحسب رويترز، قال المتحدث باسم البنتاغون إريك باهون "لا يوجد نشاط عسكري أميركي في تلك المنطقة في الوقت الحالي". وأضاف "ليست لدينا تفاصيل أخرى يمكن ذكرها".

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