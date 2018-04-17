بنتاجون لا يستبعد دولة ثالثة .. صواريخ مجهولة تستهدف مواقع عسكرية للنظام السوري

وكالات

قالت مصادر في المعارضة السورية، إن صواريخ مجهولة المصدر استهدفت عدة مواقع عسكرية لقوات النظام السوري في ريفي حمص وقرب العاصمة دمشق، ومركز البحوث العلمية في حلب.

وأكدت المصادر لسكاي نيوز عربية، أن الصواريخ استهدفت مطار الشعيرات في ريف حمص الشرقي، كما سمع دوي انفجارين في منطقة الكسورة بريف دمشق الغربي، مرجحة أن يكونا ناتجين عن قصف صاروخي استهدف أحد المواقع العسكرية التابعة للميليشيات الإيرانية في المنطقة.

ويعتبر مطار الشعيرات من أكبر القواعد الإيرانية في سوريا.

وقال التلفزيون السوري، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم صاروخي استهدف قاعدة الشعيرات الجوية في وقت متأخر من ليل امس الاثنين.

وبث التلفزيون في نبأ عاجل أن "الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان بالصواريخ استهدف مطار الشعيرات بريف حمص وتسقطها".

وعرض التلفزيون السوري صورا لصاروخ تم اعتراضه فوق القاعدة الجوية، وذلك بعد أيام فقط من هجوم أميركي بريطاني فرنسي على أهداف سورية ردا على هجوم كيماوي على مدينة دوما بضواحي دمشق.

وقالت وكالة سانا الرسمية، إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت صواريخ اخترقت أجواء حمص في وسط البلاد، ولم يعرف في الحال نوعها أو الجهة التي أطلقتها.

وحسب رويترز، قالت وزارة الدفاع الأميركية بنتاغون، ردا على سؤال حول تقارير عن هجوم على قاعدة الشعيرات السورية، إنه لا يوجد أي نشاط عسكري أميركي في تلك المنطقة في هذا الوقت.

وكانت قاعدة الشعيرات الجوية هدفا لهجوم أميركي بصواريخ كروز في العام الماضي ردا على ما اعتبرته هجوم كيماوي قتل ما لا يقل عن 70 شخصا بينهم أطفال في بلدة خان شيخون الخاضعة للمعارضة المسلحة.

وقال بنتاجون، أن هناك لا عبون كثر في المنطقة، ولا يستبعد أن تكون هناك دولة ثالثة قد قامت بهذه الهجمات.

وهاجمت إسرائيل مواقع للجيش السوري كثيرا خلال الصراع كما ضربت قوافل وقواعد لفصائل مسلحة تدعمها إيران وتقاتل إلى جانب قوات النظام السوري بشار الأسد.

وردا على سؤال بشأن الهجوم الصاروخي قال متحدث عسكري إسرائيل"نحن لا نعلق على مثل تلك التقارير".