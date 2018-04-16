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الدفاع الروسية تشكك في تصريحات "الثلاثي" بشأن أهداف ضرب سوريا

10:47 م الإثنين 16 أبريل 2018
الدفاع الروسية تشكك في تصريحات "الثلاثي" بشأن أهداف ضرب سوريا

وزارة الدفاع الروسية

موسكو - (أ ش أ)

شككت وزارة الدفاع الروسية في تصريحات واشنطن ولندن وباريس بشأن أهداف ضرباتها الجوية على سوريا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيجور كوناشينكوف - في مؤتمر صحفي نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إنه وفقا للتصريحات الرسمية لممثلي وزارات الدفاع الأمريكية والبريطانية والفرنسية كان من المخطط أن تستهدف كافة الضربات يوم 14 أبريل ثلاثة مواقع سورية فقط ، أي كان من المقرر توجيه 30 من الصواريخ المجنحة أو صواريخ (جو – أرض) أو أكثر من ذلك علي كل هدف.

وأضاف أن هذه التصريحات تثير شكوكا كبيرة ، إذ أن كل المواقع السورية التي تم الإعلان عن استهدافها لا تعتبر مواقع محصنة أو محمية بشكل جيد بأنظمة دفاع جوي متعددة المراحل ، مشيرا إلى أن 10 صواريخ من نوع (توماهوك) كانت كافية لتدمير كل هدف ، وتبين الصور من المواقع أن أبعاد الدمار لا تدل على استهدافها بـ 30 صاروخا.

وأوضح أن الأهداف الحقيقية لضربة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لم تكن المواقع في برزة وجرمانا فحسب ، بل ومواقع عسكرية سورية أخرى، بما فيها مطارات.

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الدفاع الروسية واشنطن لندن باريس ضرب سوريا

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