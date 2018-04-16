محامي ترامب الشخصي سيمثل أمام المحكمة في نيويورك

واشنطن - (أ ف ب):

يمثل مايكل كوهين محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمام محكمة في نيويورك، اليوم الاثنين، للتحقيق معه في وثائق حصل عليها مكتب التحقيقات الفدرالي "اف بي اي"، خلال مداهمة منزله تتعلق بتورطه بترتيب تسويات مالية لطمس الفضائح المرتبطة بموكله، كما ستحضر الجلسة الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز.

ويخضع كوهين لتحقيق جنائي منذ أشهر، والأسبوع الماضي داهم عناصر "اف بي اي"، مكتبه، وغرفة فندق، ومكتب، وخزنة، وحصلوا على وثائق وصادروا هاتفين جوالين.

وكان كوهين اعترف علنا بأنه دفع 130 الف دولار للممثلة الإباحية في نوفمبر 2016 مقابل صمتها.

وهي تؤكد أنها اقامت علاقة مع دونالد ترامب عامي 2006 و2007.

وأكد ترامب أنه لا علم له بهذه الصفقة، كما نفى أن يكون أقام علاقة مع دانيالز.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الناشر ديفيد بيكير قد يكون أجرى مشاورات مع كوهين بشأن شهادة كارين ماكدوغال.

وكانت "ناشيونال انكوايرر" التي تعد اهم اصدار لدار بيكير، وافقت على شراء هذه الاعترافات الحصرية لقاء مبلغ 150 الف دولار.

وتؤكد مجلة "نيويوركر" استنادا الى شهادات اشخاص لم تكشفهم ان "ناشيونال انكوايرر" وافقت في نهاية المطاف على عدم نشر المقابلة لحماية ترامب، لكن المعنيين ينفون ذلك.

وذكرت "نيويورك تايمز" ان ترامب اتصل الجمعة بمايكل كوهين "لاستعراض" وضع مستشاره الوفي.

وبما ان المحامي يخضع للتنصت الالكتروني حسب الوثيقة التي نشرت الجمعة، يمكن ادراج هذا الاتصال في التحقيق.

وامرت القاضية الفدرالية كيمبا وود بمثول كوهين جلسة الاستماع عند الساعة 2,00 مساء (18,00 ت غ) التي ستشهد مواجهة مع مكتب النائب العام.