اعتصام للمعارضة بمختلف أنحاء تركيا رفضا لتطبيق حالة الطوارئ

أنقرة - (أ ش أ)

بدأ أنصار حزب (الشعب الجمهورى) المعارض فى تركيا اعتصامات اليوم في مختلف أنحاء البلاد احتجاجا على تطبيق حالة الطوارئ.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن أنصار حزب (الشعب الجمهوري) يتهمون الحكومة التركية بإساءة استغلال حالة الطوارئ من خلال تجاوز البرلمان وتعقب المعارضين، حيث أعلنت الطوارئ في أعقاب محاولة الانقلاب ضد الرئيس رجب طيب أردوغان فى منتصف عام 2016 .

تأتي هذه الاعتصامات في الوقت الذى تستعد فيه الحكومة التركية لتمديد حالة الطوارىء للمرة السابعة بدعوى الحاجة الضرورية لها لمواجهة التهديدات الامنية التى تواجه البلاد .