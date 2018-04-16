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الهباش: القمة العربية أعادت إلى الأذهان المواقف الموحدة من قضية القدس

10:45 م الإثنين 16 أبريل 2018
الهباش: القمة العربية أعادت إلى الأذهان المواقف الموحدة من قضية القدس

الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين

رام الله - (أ ش أ)

قال الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية أن القمة العربية والتي عقدت بمدينة الظهران السعودية أعادت إلى الأذهان المواقف العربية الموحدة من قضية القدس من خلال التأكيد على بطلان وعدم شرعية القرار الأمريكي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأضاف الهباش ـ في بيان صحفي اليوم ـ أن القمة العربية أكدت من جديد على مركزية القضية الفلسطينية ورفض ممارسات إسرائيل الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته والتي تهدف إلى تغيير الحقائق على الأرض وتقويض حل الدولتين.

ودعا الى تعزيز العمل العربي المشترك المبني على منهجية واضحة وأسس متينة تحمي الأمة من الأخطار المحدقة بها ، وهو ما بدأت ملامحه تعود الى الأفق من خلال القرارات الصادرة عن القمة العربية التي أكدت على أهمية صون الأمن والاستقرار وتأمين مستقبل مشرق واعد يحمل الأمل والرخاء للأجيال القادمة وإعادة الأمل للشعوب العربية التي عانت من ويلات الانقسام والتشرذم.

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القمة العربية القدس المحتلة فلسطين محمود الهباش إسرائيل ترامب

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