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روسيا: خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يدخلون "دوما" بعد غد

09:40 م الإثنين 16 أبريل 2018
روسيا: خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يدخلون "دوما" بعد غد

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

موسكو - (أ ش أ)

أعلن قائد قوات الدفاع الإشعاعي الكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي اللواء إيجور كيريلوف أن خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سيزورون بلدة دوما السورية بعد غد الأربعاء.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الإثنين، عن كيريلوف، قوله إن فريقا أمنيا من الأمم المتحدة سيتوجه غدا إلى دوما لاستطلاع الطريق، على ن يتوجه خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعد غد الأربعاء إلى المنطقة تمهيدا للتحقيق في حقيقة الهجوم الكيماوي.

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موسكو الجيش الروسي حظر الأسلحة الكيميائية روسيا

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