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اليابان تبدأ قريبًا في استيراد الغاز الطبيعي المسال من أمريكا

09:47 م الإثنين 16 أبريل 2018
اليابان تبدأ قريبًا في استيراد الغاز الطبيعي المسال من أمريكا

طوكيو - (أ ش أ)

ذكر تليفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الاثنين، أن اليابان ستبدأ قريبًا في استيراد الغاز الطبيعي المسال من ولاية "ميريلاند" الأمريكية، مشيرة إلى أن شركتين سيقومان بشحن الغاز المسال.

وأضافت (إن إتش كيه) أن طوكيو تأمل في أن تترك هذه الخطوة انطباعًا إيجابيًا لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل انعقاد القمة (الأمريكية-اليابانية)، خاصة وأن ترامب حريص على زيادة صادرات بلاده.

وأوضحت شركتا "سوميتومو" التجارية و"طوكيو للغاز" أن إنتاج الغاز الطبيعي المسال قد بدأ في ميرلاند الأسبوع الماضي، وتخطط الشركتان لتصدير نحو 2.3 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال خلال الـ 20 سنة القادمة، سيتم توجيه معظمها إلى اليابان.

وقال مسئولون إن أول سفينة محملة بالغاز الطبيعي المسال ستصل في أواخر الشهر القادم.

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اليابان الغاز الطبيعي المسال أمريكا

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