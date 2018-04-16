اليمن يشدد على ضرورة تفعيل العمل الاستخباراتي لمنع الأعمال الإرهابية

عدن - (أ ش أ)

شدد رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، على ضرورة توحيد عمل الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية وتفعيل العمل الاستخباراتي لمنع تكرار حدوث الأعمال الإرهابية والإجرامية وبما يحفظ الأمن والاستقرار والسكينة العامة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أنه جاء ذلك خلال ترأس الوزير للاجتماع الموسع باللجنة العسكرية والأمنية بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري والقائم بأعمال محافظة عدن أحمد سالمين وعدد من المسئولين اليمنيين للوقوف على أهم القضايا الأمنية والعسكرية وإيجاد الحلول المناسبة لها بالتعاون مع قيادة التحالف العربي والتنسيق معًا بما يحقق الأمن والاستقرار في عدن والمحافظات اليمنية القريبة منها.

وأكد رئيس الوزراء اليمني - خلال الاجتماع - ضرورة تفعيل غرفه عمليات مشتركة لتبادل المعلومة والعمل الاستخباراتي وتوحيد الجهود للتصدي إلى الخلايا الإرهابية ومطاردة عناصرها أينما وجدت وتجفيف منابعها.

وناقش الاجتماع عددًا من القضايا الأمنية والعسكرية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة والعمل على إيجاد خطة أمنية شاملة؛ لتامين المحافظات اليمنية ومديرياتها وإيجاد مناطق خضراء واتخاذ كل التدابير الأمنية التي تحفظ للمواطن الأمن والاستقرار وتكفل على تشجيع عودة المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية والشركات الاستثمارية، ورجال الأعمال اليمنيين وغير اليمنيين، وتسهيل إجراءات التعامل في المنافذ البرية والبحرية إلى العاصمة المؤقتة عدن والتصدي لأي أعمال خارج النظام والقانون.