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"الناتو": الضربة الثلاثية ضد سوريا كانت إشارة واضحة لروسيا وإيران

04:15 م الإثنين 16 أبريل 2018
"الناتو": الضربة الثلاثية ضد سوريا كانت إشارة واضحة لروسيا وإيران

السكرتير العام للناتو ينس ستولتنبرج

أنقرة - أ ش أ

قال السكرتير العام للناتو ينس ستولتنبرج، إن الضربة الثلاثية التي وجهتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لسوريا، كانت إشارة واضحة لروسيا وإيران.

وأضاف ستولتنبرج - في حديث متلفز ذكرته -قناة روسيا اليوم الإخبارية- خلال زيارته لأنقرة، اليوم الاثنين، أن "العملية كانت إشارة واضحة لروسيا وإيران، الداعمتين للنظام السوري واستهدفت أيضا تقليل قدرة دمشق على استخدام السلاح الكيماوي، وهذا ما يسوغ تعطيل روسيا التحقيق في مجلس الأمن الدولي".

يشار إلى أن عدة مناطق في ريف دمشق وحمص تعرضت لهجوم صاروخي شنته واشنطن وباريس ولندن فجر السبت الماضي، ردًا على قصف النظام السوري لدوما بالسلاح الكيماوي.

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حلف الناتو سوريا ضرب سوريا روسيا إيران الولايات المتحدة

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