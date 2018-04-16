المعارضة السورية تعلن عن اتفاق مصالحة في "بلدة الضمير" بريف دمشق

دمشق - أ ش أ

أعلنت فصائل معارضة مسلحة سورية، اليوم الاثنين، التوصل إلى اتفاق مع الجانب الروسي لمغادرة "بلدة الضمير " إلى منطقة أخرى - لم تحدد بعد.

وصرح الناطق باسم فصائل المعارضة: أحمد العبدو سعد سيف - في تصريح بثته قناة " روسيا اليوم" الإخبارية، بأنه تم الاتفاق على خروج الفصائل من "بلدة الضمير " مشيرا إلى أن الوجهة لم تحدد بعد، موضحًا أن الاتفاق تم لتجنب ويلات الحرب، والحفاظ على أرواح أكثر من مائة ألف مدني.

وأضاف أن اجتماعًا سيعقد غدا الثلاثاء، لتحديد الوجهة، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بباقي البنود، فقد تم الاتفاق على تسوية أوضاع العسكريين أو "المنشقين" وضمان عدم دخول المليشيا الشيعية، وفتح مكتب للشرطة العسكرية داخل "بلدة الضمير" لمتابعة ما تم الاتفاق عليه، وعدم خرق أي بند من بنود الاتفاق.

وتعتبر منطقة "القلمون الشرقي " آخر معاقل المعارضة في "ريف دمشق"، تسيطر عليها فصائل من قوات "أحمد العبدو" وما يسمى "جيش الإسلام" و"أحرار الشام"، وتسعى (دمشق) لعقد اتفاقات مصالحة في المنطقة.