في خِتام فعالياته.. ماذا قال الملك سلمان عن "درع الخليج المشترك"؟

القاهرة- (مصراوي):

قال العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن تمرينات درع الخليج المشترك تؤكّد على قدرة العرب والخليج على العمل ضمن تحالف منسق لمواجهة التهديدات التي تُحدّق بالمنطقة.

وكتب الملك سلمان، عبر تويتر، الاثنين: "في استضافة المملكة العربية السعودية لتمرين #درع_الخليج واجتماع قوات أكثر من 24 دولة؛ تأكيد على قدرتنا جميعًا على العمل ضمن تحالف منسق، وتنظيم عسكري موحد؛ لمواجهة التهديدات والمخاطر التي تحيط بمنطقتنا".

يرعى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، الاثنين، حفل اختتام مناورات "درع الخليج المشترك"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وقادة وعدد من قادة الدول العربية المشاركة في التمرين.

تُصاحب فعاليات التمرين، الذي انطلق منتصف مارس الماضي، عروضًا عسكرية من مختلف القطاعات المشاركة، بينها مناورة "الإسناد الجوي التكتيكي".

يعد تمرين "درع الخليج المشترك 1" أضخم التمارين العسكرية في المنطقة على الإطلاق، سواء من حيث عدد القوات والدول المشاركة، الأسلحة المستخدمة، والخطط العسكرية المُنفّذة.

واستهدف التمرين إظهار قوة التخطيط العسكري السعودي، والقدرة الفائقة على إدارة العمليات الحربية، واستخدام أحدث تقنيات التسليح، وفق صحيفة "سبق" السعودية.

حظي التمرين بمشاركة 4 دول تُصنّف بأنها ضمن أقوى 10 جيوش في العالم. وإلى جانب القوات المسلحة في السعودية، شاركت قوات برية وبحرية وجوية ودفاع جوي من 25 دولة شقيقة وصديقة في التمرين.

نفَّذ التمرين عدة سيناريوهات محتملة استهدفت رفع الجاهزية العسكرية للدول المشاركة، وتحديث الآليات والتدابير المشتركة للأجهزة الأمنية والعسكرية، وتعزيز التنسيق والتعاون والتكامل العسكري والأمني المشترك.

وتنقسم تدريبات التمرين إلى مرحلتين؛ الأولى استمرت لمدة يومين واقتصرت على قيادات قوات "درع الخليج المشترك 1"، من جميع القطاعات البرية والبحرية الجوية والدفاع الجوى والقوات الخاصة، حيث يتم استخدام المشبهات وتدريب القيادات على إدارة العمليات العسكرية فى بيئة عمليات نظامية وغير نظامية، واختبار وسائل القيادة والسيطرة والقيادة.

أما المرحلة الثانية التى استغرقت 5 أيام، فشملت استخدام الذخيرة الحية بمشاركة جميع قوات الدول المشاركة فى التمرين من كل القطاعات، واستهدفت مواجهة التحديات والتهديدات ضمن بيئة عمليات مشتركة لتحقيق مفهوم العمل المشترك، واستخدمت فيها العديد من الأسلحة الحديثة والمتطورة.