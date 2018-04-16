السفير حسام زكي: "قمة الظهران" حققت أهدافها أمام العالم

القاهرة – (مصراوي):

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، رئيس مكتب الأمين العام: إن القمة العربية "29" التي اختتمت أعمالها أمس بمدينة الظهران السعودية، حققت أهدافها في وضع الموقف العربي أمام العالم بالشكل المطلوب سواء فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وهي التي لا تزال قضية العرب المركزية كما وصفها الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في خطابة أمام القادة العرب إضافة إلى قضايا أخرى أهمها التدخلات في الشأن العربي.

وأضاف زكي، في تصريحات اليوم الاثنين، أن مجرد تسمية القمة باسم قمة القدس وما خرجت به القمة من قرارات في القضية تعتبر موقفا في غاية الإيجابية إزاء هذه القضية خاصة في ضوء ما كان يردده البعض من تراجع الاهتمام العربي بالقضية الفلسطينية، فوجدنا القادة في وسط كل هذه الأقاويل يجتمعون ويعدون الاعتبار للقضية الفلسطينية ويضعوها محورا رئيسيا لنقاشاتهم وقرارتهم وهذا أمر في حد ذاته يستحق التقدير.

وحول التدخلات الإيرانية أكد أنه لم يخل بيان من أي من القادة الذين تحدثوا وكذلك الوثائق الختامية للقمة من إشارات واضحة لرفض هذا التدخل، وبالتالي أصبح الموضوع محل اجماع عربي واضح يتحدث بشكل إيجابي عن علاقات حسن الجوار، ولكنه يحذر إيران من التدخل في الشأن العربي وهذا يبعث بالرسائل المطلوبة لكل الأطراف الإقليمية والدولية بالامتناع عن التدخل في الشأن الداخلي العربي.

وردا على سؤال بشأن رهان إيران للانقسام العربي وتأييد بعض الدول لسياستها، قال زكي أعتقد أن الموقف العربي يتطور بشأن العلاقة مع إيران وربما منذ فترة كانت بعض الدول تقيم علاقات كاملة مع إيران ولكن الموقف العربي الآن تطور وينحو في اتجاه إدراك أن تدخلات إيران سلبية في الغالبية من القضايا أو الملفات أو الدول التي تتدخل فيها إيران والمسألة في غاية الدقة والحساسية ونحن ننبه إليها دائما.