وزير الدفاع الألماني الأسبق ينتقد بشدة موقف بلاده تجاه الحرب في سوريا

برلين - (د ب أ):

انتقد وزير الدفاع الألماني الأسبق كارل-تيودر توسو جوتنبرج بشدة موقف الحكومة الألمانية تحت قيادة المستشارة أنجيلا ميركل تجاه الحرب في سورية ورفض الحكومة الاتحادية المشاركة في شن ضربة عسكرية.

وقال في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية إن الحكومة الألمانية لا تبذل جهدا عندما تقول: "العمل القذر سيفعله الآخرون نيابة عنا"، مضيفا: "عندما يتم قتل أشخاص بوحشية، يتعين على المرء التدخل ولو لمرة واحدة".

يذكر أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل استبعدت أية مشاركة ألمانية في عملية عسكرية قبل يومين من شن الهجوم الصاروخي من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا على سوريا كرد فعل على الاستخدام المزعوم للغاز السام في سوريا.

ودعا جوتنبرج الحكومة الاتحادية القيام بشيء أكبر من قول "عبارات نبيلة وجميلة"، ووصف مبرراتها لعدم المشاركة في الضربات الجوية بأنها "حجة رخيصة للغاية" بالنسبة له.