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السفير الإسرائيلي في الأردن يبدأ ممارسة مهام عمله

11:32 ص الإثنين 16 أبريل 2018
السفير الإسرائيلي في الأردن يبدأ ممارسة مهام عمله

السفير الإسرائيلي لدى الأردن أمير ويسبرود

تل آبيب - (د ب أ):

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الاثنين إن السفير الإسرائيلي لدى الأردن أمير ويسبرود، بدأ في ممارسة مهام عمله في عمان اليوم، بعد شغل المنصب الذي ظل شاغرا لنحو تسعة أشهر، عقب أن قتل حارس بالسفارة الإسرائيلية اردنيين اثنين.

وكانت إسرائيل قد قالت العام الماضي إن حارس الأمن، الذي أطلق النار وقتل أردني، تردد أنه هاجمه بمفك، وأحد المارة في تموز/يوليو 2017، قام بذلك دفاعا عن نفسه.

وتم إنهاء مهام السفيرة عينات شلاين بناء على طلب الأردن في أعقاب حادث إطلاق النار.

وبعد ذلك، عاد الحارس والطاقم الدبلوماسي للسفارة لإسرائيل.

وقد أعلنت إسرائيل تعيين ويسبرود في فبراير الماضي. وكان ويسبرود يشغل منصب رئيس قسم الأبحاث السياسية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، وقد شغل في السابق منصب المتحدث باسم السفارة الإسرائيلية في عمان، وهو يتقن اللغة العربية.

إسرائيل أمير ويسبرود الأردن تل آبيب

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