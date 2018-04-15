 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

ضرب سوريا القمة العربية الموازنة العامة سد النهضة محمد صلاح العملية الشاملة 2018

فرنسا تتقدم بمشروع قرار جديد بمجلس الأمن بشأن سوريا

08:19 م الأحد 15 أبريل 2018
فرنسا تتقدم بمشروع قرار جديد بمجلس الأمن بشأن سوريا

نيويورك - (د ب أ):

اقترحت فرنسا مشروع قرار شامل بمجلس الأمن الدولي يدعو إلى بداية جديدة لحل النزاع في سوريا عبر الوسائل الدبلوماسية.

وذكرت مصادر دبلوماسية في نيويورك اليوم الأحد أن مشروع القرار يتصدى لمعظم المسائل الملحة للنزاع. ويدعو إلى إغلاق برنامج الأسلحة الكيميائية السوري بشكل نهائي ويطالب بإيضاحات حول تحديد المسؤولية عن هجمات الغاز السام في سوريا.

كما يسعى إلى تحقيق وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد وضمان حرية حركة موظفي منظمات الإغاثة الإنسانية من أجل تمهيد الطريق أمام حل سياسي طويل الأجل. كما يدعو إلى إلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في البلاد.

ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات حول مشروع القرار غدا الاثنين، غير أنه لم يتحدد موعد لإجراء عملية تصويت عليه.

فرنسا مجلس الأمن سوريا الأسلحة الكيميائية ضرب سوريا

الخبر التالى:

ترامب يهاجم مدير مكتب التحقيقات الاتحادي المفصول جيمس كومي
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان