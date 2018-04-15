فرنسا تتقدم بمشروع قرار جديد بمجلس الأمن بشأن سوريا

نيويورك - (د ب أ):

اقترحت فرنسا مشروع قرار شامل بمجلس الأمن الدولي يدعو إلى بداية جديدة لحل النزاع في سوريا عبر الوسائل الدبلوماسية.

وذكرت مصادر دبلوماسية في نيويورك اليوم الأحد أن مشروع القرار يتصدى لمعظم المسائل الملحة للنزاع. ويدعو إلى إغلاق برنامج الأسلحة الكيميائية السوري بشكل نهائي ويطالب بإيضاحات حول تحديد المسؤولية عن هجمات الغاز السام في سوريا.

كما يسعى إلى تحقيق وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد وضمان حرية حركة موظفي منظمات الإغاثة الإنسانية من أجل تمهيد الطريق أمام حل سياسي طويل الأجل. كما يدعو إلى إلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في البلاد.

ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات حول مشروع القرار غدا الاثنين، غير أنه لم يتحدد موعد لإجراء عملية تصويت عليه.