ترامب يهاجم مدير مكتب التحقيقات الاتحادي المفصول جيمس كومي

واشنطن - (د ب أ):

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد وابلا من التغريدات يوبخ فيها مدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق جيمس كومي الذي من المقرر أن يبدأ جولة دعاية للترويج لكتاب يصف فيه تعاملاته مع الرئيس.

وانتقد ترامب كومي بشدة قائلا إن "أي رجل ينتهي به الحال دائما بشكل سيئ ويفتقر للذكاء، سيسقط مثل أسوأ مدير لمكتب التحقيقات الفيدرالي في التاريخ حتى الآن".

كما وصف كومي بأنه "مخادع" ووصفه من جديد بأنه شخص "غير مخلص ". ويقول إنه لم يطلب منه أبدا ولاء شخصيا، كما يؤكد كومي في كتابه " ولاء أسمى : الصدق والأكاذيب والقيادة".

وكان الكتاب، المقرر أن يتم طرحه في الأسواق بعد غد الثلاثاء، هدفا لخمس من ثماني تغريدات للرئيس ترامب صباح اليوم الأحد.

وجاءت التغريدات قبل ساعات من إجراء كومي أول مقابلة متلفزة له في الساعة 10 مساء بالتوقيت المحلي اليوم الأحد (0200 بتوقيت جرينتش من يوم الاثنين).

وهاجم ترامب بالفعل كومي يوم الجمعة عندما وصفه بأنه "كاذب ومسرب بالأدلة " ينبغي ملاحقته قانونيا لتسريبه معلومات سرية في احدى التغريدات.

وترسم مقتطفات الكتاب التي صدرت يوم الخميس صورة مدمرة للرئيس باعتباره كاذبا منذ ولادته وزعيما غير أخلاقي.

وغرد ترامب اليوم الأحد بأنه "بالكاد يعرف ذلك الرجل" وقال إن تأكيده أنه طالبه بالولاء "هو كذبة أخرى من أكاذيبه الكثيرة".

ويقول إن كتاب كومي عجز عن الإجابة عن أسئلة بشأن تحقيق مكتب التحقيقات الاتحادي عام 2016 في استخدام هيلاري كلينتون جهاز خادم خاص للبريد الالكتروني عندما كانت وزيرة للخارجية.

كان ترامب قد فصل كومي في مايو الماضي، وبعد فترة وجيزة من ذلك، بدأت وزارة العدل في تحقيق برئاسة المحقق الخاص روبرت مولر بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016.