وزير خارجية السعودية: لهذا السبب لم نناقش أزمة قطر في القمة العربية

(مصراوي)

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الأحد، إن اختيار مدينة الظهران لاستضافة القمة العربية لم يأت بسبب الصواريخ التي يطلقها الحوثيون واستهدفت العاصمة السعودية الرياض.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي بعد نهاية القمة العربية التاسعة والعشرين إن الاختيار جاء لقرب المدينة من الدول المشاركة.

وتقع مدينة الظهران الساحلية شرقي المملكة العربية السعودية على الخليج العربي، وانتشرت تقارير عن نقل القمة من العاصمة الرياض إلى الظهران بسبب استهداف العاصمة بالصواريخ الباليستية من الحوثيين المدعومين من إيران.

كما تطرق الجبير إلى الأزمة مع قطر وقال إن سبب عدم وجودها على جدول أعمال القمة العربية يعود لأنه "قضية صغيرة جدًا". وكرر وزير الخارجيةا لسعودي مطالبته للدوحة بالكف عن دعم المتطرفين مشيرًا إلى أن الحل للأزمة والمقاطعة من دول عربية على رأسها السعودية ومصر والإمارات والبحرين يعود إلى قطر نفسها.

واعتبر أيضًا أن "نشاطات قطر مرفوضة ويجب أن تتوقف عن حالة النكران التي تعيشها". ولم يحضر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني القمة العربي في السعودية برغم إعلان المملكة عن وصول دعومة رسمية له.

وأكد رؤساء الدول العربية في كلماتهم الافتتاحية على ضرورة الوحدة والدعم الثابت للفلسطينيين. كما أعلن الملك سلمان بن عبد العزيز تسمية القمة الحالية "قمة القدس".

كما أكد رفض المملكة العربية السعودية لقرار الولايات المتحدة نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

كما أعلن العاهل السعودي عن منحة بقيمة 150 مليون دولار للإدارة الدينية التي تشرف على المواقع الإسلامية في القدس، بما في ذلك المسجد الأقصى. وأعلنت أيضا عن 50 مليون دولار أخرى للبرامج التي تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

من ناحيته، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة. وقال إن على المجتمع الدولي كله مسئولية واضحة لا لبس فيها للوقوف أمام سياسات تكريس الاحتلال، وخلق حقائق جديدة على الأرض، ومحاولة مصادرة الحقوق الفلسطينية في الأراضي المحتلة، وفي القلب منها القدس الشرقية.