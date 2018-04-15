هالي: أمريكا لن تسحب قواتها المتواجدة في سوريا حتى إتمام أهدافها

واشنطن - (أ ش أ)

قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن نيكي هالي، اليوم الأحد، إنه بالرغم من أن غاية أمريكا هي عودة قواتها المتواجدة في سوريا ، إلا أن بلادها لن تسحب قواتها حتى إتمام أهدافها.

وأضافت هالي - في مقابلة أجرتها مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية - أنه في حال مغادرة القوات الأمريكية لسوريا، سيكون قد تم التأكد من أن كل شئ حقق تقدما، مشيرة إلى أن أمريكا استثمرت كثيرا في المحادثات السياسية التي أجريت في جنيف والحلول السياسية ، ومستمرة في الاستثمار في مثل هذه المحادثات .

كما لفتت هالي إلى أن أمريكا تريد التأكد من عدم استخدام الأسلحة الكيميائية بطريقة تهدد مصالحها، إلى جانب القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي ومراقبة الأفعال الإيرانية .

وأشارت إلى أن هناك نحو ألفي شخص من القوات الأمريكية متواجدين في سوريا إلى جانب عدد من متعهدي البناء.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا شنوا ضربات جوية على سوريا فجر أمس /السبت/ بعد الادعاء باستخدام نظام الرئيس السوري بشار الأسد أسلحة كيماوية محظورة دوليا خلال الهجوم على مدينة "دوما" بالغوطة الشرقية في سوريا.