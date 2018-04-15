نجاة مرشح تركماني للانتخابات العراقية في كركوك من محاولة

كركوك - (د ب أ):

أفادت مصادر أمنية عراقية اليوم الأحد بأن مرشحا عن الجبهة التركمانية للانتخابات البرلمانية في العراق نجا من محاولة اغتيال بتفجير سيارة مفخخة لدى مرور موكبه وسط مدينة كركوك 250 كم شمالي بغداد.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "انفجرت سيارة مفخخة مركونة على جانب الطريق العام بمنطقة معارض بيع السيارات في حي الخضراء وسط مدينة كركوك لدى مرور موكب المرشح عن جبهة تركمان كركوك /عمار هدايت كهية مما تسبب في إصابة سائقه وأحد عناصر حمايته بجروح فيما نجا هو من عملية التفجير".